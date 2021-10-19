ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Анна Богданович: Техническое переоснащение очистных сооружений Понинковский фабрики завершено

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 13:57
Анна Богданович: Техническое переоснащение очистных сооружений Понинковский фабрики завершено

Экологические службы положительно техническое переоснащение очистных сооружений Понинковской картонно-бумажной фабрики. В частности, директор Департамента природных ресурсов и экологии Хмельницкой ОГА Анна Богданович отметила в комментарии телеканалу СТБ важность этого проекта для экологии.

«Я довольна тем, что мы сегодня собрались. Это был длительный процесс, но сейчас мы видим, что этот этап технического переоснащения полностью завершен. Сегодня мы понимаем, что заложили такую ​​основу и закрываем важный этап реконструкции этих очистных сооружений. Это говорит о том, что мы движемся правильным путем», – заявила Анна Богданович

Анна Богданович: Техническое переоснащение очистных сооружений Понинковский фабрики завершено

В свою очередь, генеральный директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслан Сава отметил, что предприятие не остановится на достигнутом результате и продолжит заботиться об экологии своего региона.

«Наши очистные соответствуют всем государственным экологическим показателям. Но понятно, что жизнь не стоит на месте и мы не должны останавливаться. Поэтому нам обязательно нужно продолжить эти работы, чтобы зафиксировать наши результаты и улучшить экологическую ситуацию в нашем регионе. Ведь мы здесь живем», – добавил Руслан Сава.

Анна Богданович: Техническое переоснащение очистных сооружений Понинковский фабрики завершено

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
Вакцинальные рекорды и очереди за прививками: какая ситуация в "красной" зоне
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине