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Ганна Богданович: Технічне переоснащення очисних споруд Понінківської фабрики завершено

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Вівторок 19 жовтня 2021 13:57
Ганна Богданович: Технічне переоснащення очисних споруд Понінківської фабрики завершено

Екологічні служби позитивно оцінили технічне переоснащення очисних споруд Понінківської фабрики. Зокрема, директор Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА Ганна Богданович наголосила в коментарі телеканалу СТБ на важливості цього проєкту для екології.

«Я задоволена тим, що ми сьогодні зібрались. Це був тривалий процес, але зараз ми бачимо, що цей етап технічного переоснащення повністю завершено. На сьогодні ми розуміємо, що заклали таку основу і закриваємо важливий етап реконструкції цих очисних споруд. Це говорить про те, що ми рухаємося правильним шляхом», – заявила Ганна Богданович.

Ганна Богданович: Технічне переоснащення очисних споруд Понінківської фабрики завершено

У свою чергу генеральний директор Понінківської картонно-паперової фабрики Руслан Сава зазначив, що підприємство не зупиниться на досягнутому результаті й продовжить піклуватися про екологічність свого регіону.

«Наші очисні відповідають всім державним екологічним показникам. Але зрозуміло, що життя не стоїть на місці й ми не повинні зупинятися. Тому нам обов’язково треба продовжити ці роботи, щоб зафіксувати наші результати й покращити екологічну ситуацію в нашому регіоні. Адже ми тут живемо», – додав Руслан Сава.

Ганна Богданович: Технічне переоснащення очисних споруд Понінківської фабрики завершено

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