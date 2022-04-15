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Анкету для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС опубликуют, - Стефанишина

Фото: вице-премьер Ольга Стефанишина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что анкету для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз опубликуют. Она отметила, что этот шаг согласован с европейскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанишиной в эфире общенационального телемарафона.

"Я отвечаю за то, чтобы такой срез от Украины был направлен в Еврокомиссию (речь об анкете - ред.). Такая информация будет предоставлена" ,- сказала она.

Стефанишина добавила, что с коллегами из ЕС обсуждалась возможность опубликовать анкету страны-кандидата. Она заверила, что только Украина и Евросоюз завершат работу по этому вопросу, то информация будет обнародована.

Напомним, анкету для вступления в ЕС президенту Украины Владимиру Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев. Он пообещал заполнить опросник в течение недели.

Отметим, аналогичную анкету на следующий день получили Молдова и Грузия.

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