Ані дня без рекордів. Леброн підкорив чергову висоту в баскетболі

39-річний універсальний форвард став найкращим скорером. Він обійшов бразильця Оскара Шмідта.

У ніч проти середи Джеймс доклався до виїзної перемоги над "Торонто" (128:111). Зірка "Лейкерс" набрав 23 очки, зробив 4 підбирання і віддав 9 результативних передач. Тепер в активі живої легенди 49738 очок під егідою НБА та в складі збірної США.

Рекорд Шмідта на рівні 49737 пунктів тримався з 2003 року. Саме тоді бразильський універсал завершив професіональні виступи. На елітному рівні він змагався до 45-ти років.

Хто такий Оскар Шмідт

Уродженець Натала (штат Ріу-Гранді-ду-Норті), за бомбардирські подвиги отримав прізвисько "Свята рука". Виступав на батьківщині, а також в Італії та Іспанії.

Ігрова кар'єра оборонця з навиками форварда розпочалася з "Палмейраса" в 1974 році. У 1978-1982 рр. захищав кольори "Сіріо", а звідти перебрався до італійського "Ювеказерти". На Апеннінах грав до 1993-го, хоча мав пропозиції зі США, де ще в 1984 році був задрафтований "Нью-Джерсі" під 131-м номером. Пізніше грав за італійську "Павію", іспанський "Вальядолід", бразильські "Коріантіанс", "Бандейрантес", "Баруері" та "Фламенго".

Відмова від переходу в НБА була пов'язана з бажанням продовжити виступи в складі збірної Бразилії. До 1989 року баскетболісти асоціації не мали права грати на Олімпійських іграх. Шмідт узяв участь в п'яти літніх Олімпіадах, на трьох із яких став найкращим бомбардиром. Утім, Бразилія жодного разу не здобула медалей.

Тріумфував на Панамериканських іграх-1987, а також завоював "бронзу" ЧС-1978. У 2013 році опинився на операційному столі через злоякісну пухлину в мозку, згодом хвороба перейшла в стадію ремісії. У тому ж році був введений до Залу слави баскетболу.