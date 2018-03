Англоязычное издание Kyiv Post приобрел за 3,5 млн долларов сирийский миллионер

Продажу планируют завершить к 1 апреля

Миллиардер Мохаммад Захур продал англоязычное издание Kyiv Post одесскому миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану за более, чем 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Kyiv Post.

Уроженец Пакистана Захур является лишь вторым владельцем издания за почти 23 года его существования. Гражданин Великобритании, который заработал состояние в металлургической промышленности, Захур купил Kyiv Post в 2009 году у первого владельца американца Джеда Сандена за 1,1 миллиона долларов.

Сегодня вечером, 21 марта, Захур рассказал редакции Kyiv Post, что Киван заплатит "гораздо больше", чем 3,5 миллиона долларов, но не назвал точную сумму.

Захур выразил надежду, что продажа будет завершена до 1 апреля. Он сказал, что Киван уже перечислил "существенную" сумму в качестве аванса.

Захур рассказал, что Киван предложил ему купить Kyiv Post после того как услышал, что миллиардер объявил о его продаже. Во время встреч с Киваном и другими потенциальными покупателями, Захур подчеркивал, что не продаст издание тем, кто уничтожит его редакционную независимость.

По словам Захура, после завершения продажи Киван встретится с журналистами, чтобы поговорить о будущем издания.

Напомним, в феврале американский миллиардер купил у компании Tronc, Inc. издание The Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune за 500 млн долларов.