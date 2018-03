Англомовне видання Kyiv Post придбав за понад 3,5 млн доларів сирійський мільйонер

Продаж планують завершити до 1 квітня

Мільярдер Мохаммад Захур продав англомовне видання Kyiv Post одеському мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану за більш, ніж 3,5 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті Kyiv Post.

Уродженець Пакистану Захур є лише другим власником видання за майже 23 роки його існування. Громадянин Великобританії, який заробив статки у металургійній промисловості, Захур купив Kyiv Post у 2009 році від першого власника американця Джеда Сандена за 1,1 мільйона доларів.

Сьогодні ввечері, 21 березня, Захур розповів редакції Kyiv Post, що Ківан заплатить "набагато більше", ніж 3,5 мільйона доларів, але не назвав точну суму.

Захур висловив сподівання, що продаж буде завершено до 1 квітня. Він сказав, що Ківан вже переказав "суттєву" суму в якості авансу.

Захур розповів, що Ківан запропонував йому купити Kyiv Post після того як почув, що мільярдер оголосив про його продаж. Під час зустрічей із Ківаном та іншими потенційними покупцями, Захур наголошував, що не продасть видання тим, хто знищить його редакційну незалежність.

За словами Захура, після завершення продажу Ківан зустрінеться з журналістами, щоб поговорити про майбутнє видання.

Нагадаємо, у лютому американський мільярдер купив у компанії Tronc, Inc. видання The Los Angeles Times і The San Diego Union-Tribune за 500 млн доларів.