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Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

Автор: РБК-Украина

Данные об иске опубликованы в открытом доступе на сайте британского правосудия

Высокий суд Лондона направил пятому президенту Украины Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний - Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.

Об этом сообщили изданию "Гордон" в лондонском офисе глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов.

В ответ на запрос редакции в компании также сообщили, что она уже получила разрешение действовать на территории Украины, и суд отправил Порошенко "соответствующие документы".

"Суд разрешил нашим клиентам вести дело вне юрисдикции, в Украине, 11 июня 2020 года. Насколько мы понимаем, соответствующие документы были отправлены в июле 2020 года английским судом в соответствующий орган в Украине для вручения Петру Порошенко в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских либо коммерческих делах", - сообщили в Reed Smith LLP.

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Данные об иске опубликованы в открытом доступе на сайте британского правосудия. В нем фигурирует также экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Скриншот: efile.cefile-app.com

Напомним, Reed Smith LLP - глобальная юридическая фирма со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, основана в 1877 году. В штате - более 1500 юристов в 30 офисах по всей территории США, Европы, Ближнего Востока и Азии.

Ранее Игорь Суркис, комментируя это дело, заявлял, что если ему не удастся доказать правоту в украинских судах, он пойдет в другие суды. "Никому не позволено кого-либо грабить", - заявлял тогда Суркис.

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