Англійський суд направив Порошенку документи за позовом Суркіса

Високий суд Лондона направив п'ятому президенту України Петру Порошенку документи за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса і шести британських компаній - Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP.

Про це повідомили виданню "Гордон" в лондонському офісі глобальної юридичної фірми Reed Smith LLP, яка представляє інтереси позивачів.

У відповідь на запит редакції у компанії також повідомили, що вона вже отримала дозвіл діяти на території України, й суд відправив Порошенку "відповідні документи".

"Суд дозволив нашим клієнтам вести справу поза юрисдикції, в Україні, 11 червня 2020 року. Наскільки ми розуміємо, відповідні документи були відправлені в липні 2020 року англійським судом у відповідний орган в Україні для вручення Петру Порошенку відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", - повідомили в Reed Smith LLP.

Дані про позов опубліковано у відкритому доступі на сайті британського правосуддя. У ньому фігурує також екс-глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва.

Скріншот: efile.cefile-app.com

Нагадаємо, Reed Smith LLP - глобальна юридична фірма зі штаб-квартирою в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, заснована у 1877 році. У штаті - понад 1500 юристів в 30 офісах по всій території США, Європи, Близького Сходу та Азії.

Раніше Ігор Суркіс, коментуючи цю справу, заявляв, що якщо йому не вдасться довести правоту в українських судах, він піде в інші суди. "Нікому не дозволено когось грабувати", - заявляв тоді Суркіс.