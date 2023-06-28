Англійська стане обов'язковою для роботи в Україні? Розбір нової ініціативи у Раді

Як йдеться в пояснювальній записці , англійська мова є офіційною в 58 зі 196 країн світу. Це одна з шести мов ООН, а також офіційна мова ЄС, Ради Європи, Єврокомісії та НАТО.

Крім того, наголошується на тому, що Україна має статус кандидата на вступ до ЄС, але залишається відокремленою від Євросоюзу мовним бар'єром. Порівняно з іншими країнами Європи, українці відстають у готовності спілкуватися англійською мовою. Тому трансформація її статусу є стратегічним кроком до повноцінного членства у ЄС.

Зазначимо, низка нововведень передбачає, що вони набудуть чинності лише за 2-4 роки після скасування воєнного стану.

Особливий статус для англійської

Пропонується закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування в Україні. А державу - зобов'язати сприяти її вивченню українцями.

При цьому жодне з положень не має трактуватися як таке, що звужує сферу функціонування та застосування української мови та мов корінних народів та національних меншин.

Кого зобов'яжуть володіти англійською мовою

Обов'язкове володіння встановлюється для тих, хто претендує на такі посади:

держслужба категорії "А" (вищі керівники) - держсекретар Кабміну, його заступники, держсекретарі міністерств, керівництво центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну, та їхні заступники

(вищі керівники) - держсекретар Кабміну, його заступники, держсекретарі міністерств, керівництво центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну, та їхні заступники держслужба категорії "Б" (заступники керівників держорганів, керівники структурних підрозділів, територіальних органів) та "В" (інші посади, не віднесені до категорій "А" та "Б") - повний перелік ще належить встановити

(заступники керівників держорганів, керівники структурних підрозділів, територіальних органів) та "В" (інші посади, не віднесені до категорій "А" та "Б") - повний перелік ще належить встановити голови місцевих державних адміністрацій та їх заступники

військовослужбовці офіцерського складу на контракті (перелік встановлюється Кабміном)

офіцерського складу на контракті (перелік встановлюється Кабміном) поліцейські середнього та вищого складу Національної поліції, начальники інших правоохоронних органів

середнього та вищого складу Національної поліції, начальники інших правоохоронних органів прокурори

співробітники податкових та митних органів

керівництво державних підприємств

Щодо чиновників категорії "А" та керівництва державних адміністрацій вимоги набудуть чинності за два роки після скасування воєнного стану.

Щодо решти - за чотири роки після скасування воєнного стану.

Вимоги до рівня володіння та іспит

Кабінет міністрів України має затвердити, як проводитиметься іспит на визначення рівня володіння англійською мовою, а також перелік підтверджуючих документів, у тому числі сертифікатів міжнародного зразка.

При цьому, вимоги мають розроблятися з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CERF). Щодо військових, то для них - з урахуванням стандарту НАТО.

Іспити для претендентів на посади у державній службі будуть безкоштовними. Їх можна буде здавати повторно, але не частіше ніж один раз на 4 місяці.

Грошові стимули

Державним службовцям категорій "А", "Б" та "В" з рівнем англійської мови не нижче B2 (впевнене володіння) встановлюється надбавка у розмірі 10% посадового окладу.

Законопроектом пропонується встановити грошову допомогу на вивчення мови в рамках освіти для дорослих. Кошти виділятимуться з державного та місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел.

Ці норми після ухвалення закону мають набути чинності відразу після скасування воєнного стану.

Освіта

Держава сприяє вивченню англійської мови, починаючи з дитячого садка. У молодших і середніх групах в освітньому процесі обов'язковим буде його використання, у старших - вивчення.

Обов'язкове вивчення як першої чи другої іноземної мови продовжиться у школах, коледжах і вишах. При цьому у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію.

ВНЗ мають право викладати одну, кілька або більшість дисциплін, приймати рішення про виконання завдань або контрольних робіт англійською мовою, про що чітко мають вказати в описі освітньої програми під час вступу.

Сайти вишів та наукових установ мають мати англомовну версію.

Кіно та культура

Іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська, прокатуватимуться у кінотеатрах без українського дубляжу, але з українськими субтитрами.

З 2025 року частка таких фільмів має становити 50%, з 2026 - 75%, з 2027 - 100%.

Українцям у 2025-2027 роках надаватиметься грошова допомога на купівлю квитків у кіно.

Інформаційні матеріали щодо заходів у державних та комунальних закладах культури повинні дублюватися англійською мовою.

Інформація про музейні предмети, колекції та зібрання, документи Національного архівного фонду, які демонструються в державних та комунальних музеях, архівах та на виставках, також дублюватимуться англійською.

Медицина та екстрена допомога

Екстрені виклики від іноземців, які не володіють українською мовою, повинні прийматись англійською або іншою мовою, прийнятною для сторін. Така ж вимога діятиме при наданні екстреної допомоги.

При зверненні за медичною допомогою англійською мовою установа має забезпечити надання послуг медпрацівниками мовою поводження або через перекладача (через 4 роки після скасування військового стану).

Крім того, інформація про назву закладу охорони здоров'я, його адресу та перелік послуг має дублюватися англійською мовою.

Транспорт

Інформація, оголошення та написи, що стосуються транспортного обслуговування, разом з українською повинні подаватися англійською мовою на всіх видах пасажирського транспорту, автовокзалах, залізничних вокзалах, аеропортах, морських та річкових портах.

Іноземцям, які англійською мовою звертаються до довідкових служб, надається інформація мовою звернення.

Англійська мова в органах влади

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'яжуть приймати офіційні документи зарубіжних країн та міжнародних організацій, складених англійською мовою, без вимог перекладу українською. Окрім випадків, визначених законом чи міжнародним договором України.

Листування з іноземними адресатами також має вестись англійською. Як і відповіді на звернення іноземців та іноземних юридичних осіб на прохання адресата.

Офіційні веб-сайти органів державної влади та місцевого самоврядування мають дублюватися англійською мовою. Причому така версія повинна містити актуальну інформацію про основну діяльність, керівництво та контакти.

Перетин кордону

При в'їзді до України щодо іноземців, які не володіють українською мовою, прикордонний, митний та інші види контролю будуть проводитись англійською мовою. Або за необхідності іншої, прийнятнною для сторін.