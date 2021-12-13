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Англия задействует военных в кампании по ревакцинации от COVID

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Понедельник 13 декабря 2021 14:37
Англия задействует военных в кампании по ревакцинации от COVID Фото: Англия задействует военных в кампании по ревакцинации от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что военные будут задействованы для оказания помощи в проведении программы ревакцинации в Англии. Такое решение было принято на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Мы привлекли 41 военного планировщика, охватывающего все регионы Англии, чтобы помочь с логистикой и планированием", - заявил министр.

Центры вакцинации в Англии не будут работать в Рождество, но правительство намерено обеспечить их работу в течение всего праздничного сезона.

"У нас будет еще больше центров вакцинации, мы собираемся открыть все центры вакцинации семь дней в неделю по крайней мере на 12 часов в день... некоторые из них работают 24 часа", - сказал Джавид.

В Англии насчитывается около 3 тысяч случаев заболевания "Омикроном", 10 человек находятся в больнице, но Джавид предупредил, что "всегда существует задержка" между заражением и госпитализацией.

"Мы снова находимся в гонке между вакциной и вирусом", - добавил он.

Напомним, сегодня в Британии зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Омикрон".

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Великобритания вакцинация от коронавируса
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