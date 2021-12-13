Англія задіє військових у кампанії з ревакцинації від COVID

Міністр охорони Здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що військові будуть задіяні для надання допомоги в проведенні програми ревакцинації в Англії. Таке рішення було прийнято на тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Ми залучили 41 військового планувальника, що охоплює всі регіони Англії, щоб допомогти з логістикою і плануванням", - заявив міністр.

Центри вакцинації в Англії не працюватимуть на Різдво, але уряд має намір забезпечити їх роботу протягом усього святкового сезону.

"У нас буде ще більше центрів вакцинації, ми збираємося відкрити всі центри вакцинації сім днів на тиждень принаймні на 12 годин на день... деякі з них працюють 24 години", - сказав Джавід.

В Англії налічується близько 3 тисяч випадків захворювання "Омікроном", 10 осіб знаходяться в лікарні, але Джавід попередив, що "завжди існує затримка" між зараженням і госпіталізацією.

"Ми знову перебуваємо в гонці між вакциною і вірусом", - додав він.