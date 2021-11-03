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Англия введет обязательную вакцинацию для медиков

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Англия, Среда 03 ноября 2021 15:29
Англия введет обязательную вакцинацию для медиков Фото: Англия введет обязательную вакцинацию для медиков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Англии планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинских работников. Такое нововведение планируют применить в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, которого цитирует The Guardian.

"Вакцинация против COVID-19 должна быть обязательной для 1,2 миллиона штатных сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии", - заявил он.

Однако, указано, что введение таких ограничений произойдет не раньше апреля следующего года.

Поскольку, как отмечают СМИ, министр прислушался к заявлениям о том, что обязательная вакцинация приведет за собой волну массовых увольнений медработников зимой, когда служба здравоохранения будет наиболее перегружена.

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Великобритания Вакцина от коронавируса
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