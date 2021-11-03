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Англія введе обов'язкову вакцинацію для медиків

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Англія, Середа 03 листопада 2021 15:29
Англія введе обов'язкову вакцинацію для медиків Фото: Англія введе обов'язкову вакцинацію для медиків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Англії планують ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для медичних працівників. Таке нововведення планують запровадити наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Великої Британії Саджида Джавіда, якого цитує The Guardian.

"Вакцинація проти COVID-19 має бути обов'язковою для 1,2 мільйона штатних співробітників Національної служби охорони здоров'я (NHS) в Англії", - заявив він.

Однак, вказано, що запровадження таких обмежень станеться не раніше квітня наступного року.

Оскільки, як зазначають ЗМІ, міністр дослухався до заяв про те, що обов'язкова вакцинація покличе за собою хвилю масових звільнень медпрацівників взимку, коли служба охорони здоров'я буде найбільш перенавантажена.

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Великобританія Вакцина від коронавірусу
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