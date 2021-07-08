Англия впервые попала в финал Евро или ЧМ и другие достижения англичан после игры с Данией

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Евро за все время существования турнира. Также это первый финал большого турнира для Англии с 1966 года.

Победа Англии над Данией в 1/2 финала турнира стала исторической для страны. Сборная Трех львов впервые вышла в финал Евро за весь период существования турнира с 1960 года. Также Англия впервые вышла в финал чемпионатов Европы или мира с 1966 года. Тогда англичане выиграли чемпионат мира, победив в финале ФРГ со счетом 2:1.

Англия стала 13-й сборной, которая попала в финал чемпионата Европы. С 1960 года это делали СССР, Югославия, Испания, Италия, ФРГ, Чехословакия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Дания, Португалия, Греция.

Англия также стала пятой сборной, которая сыграет финал Евро на домашнем стадионе. Ранее это удавалось Франции (дважды), Испании, Португалии и Италии.

Нападающий Харри Кейн, забивший победный гол на добивании с пенальти, сравнялся с легендарным экс-игроком Гари Линекером по количеству голов за сборную Англии на чемпионатах Европы и мира - у обоих по 10 голов.

Особенный этот чемпионат и для главного тренера Англии Гарета Саутгейта. Для него это первый Евро в своем статусе и он вывел команду сборную в финал турнира. Первым турниром на этом посту для него был чемпионат мира-2018, где Англия остановилась в полуфинале.

Напомним, что Англия в финале на стадионе Уэмбли 11 июля сыграет с Италией.