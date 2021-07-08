Англія вперше потрапила у фінал Євро або ЧС та інші досягнення англійців після гри з Данією

Збірна Англії вперше вийшла у фінал чемпіонату Євро За весь час існування турніру. Також це перший фінал великого турніру для Англії з 1966 року.

Перемога Англії над Данією в 1/2 фіналу турніру стала історичною для країни. Збірна трьох левів вперше вийшла у фінал Євро За весь період існування турніру з 1960 року. Також Англія вперше вийшла у фінал чемпіонатів Європи або світу з 1966 року. Тоді англійці виграли Чемпіонат світу, перемігши у фіналі ФРН з рахунком 2:1.

Англія стала 13-ю збірною, яка потрапила у фінал чемпіонату Європи. З 1960 року це робили СРСР, Югославія, Іспанія, Італія, ФРН, Чехословаччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Данія, Португалія, Греція.

Англія також стала п'ятою збірною, яка зіграє фінал Євро на домашньому стадіоні. Раніше це вдавалося Франції (двічі), Іспанії, Португалії та Італії.

Нападник Харрі Кейн, який забив переможний гол на добиванні з пенальті, зрівнявся з легендарним екс-гравцем Гарі Лінекером за кількістю голів за збірну Англії на чемпіонатах Європи та світу - у обох по 10 голів.

Особливий цей чемпіонат і для головного тренера Англії Гарета Саутгейта. Для нього це перший Євро у своєму статусі і він вивів команду збірну у фінал турніру. Першим турніром на цій посаді для нього був Чемпіонат світу-2018, де Англія зупинилася в півфіналі.

Нагадаємо, що Англія у фіналі на стадіоні Вемблі 11 липня зіграє з Італією.