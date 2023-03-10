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Англія – Україна: інсайдери розкрили, хто транслюватиме матч відбору до Євро-2024

Фото: Збірна України на Євро-2020 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняні вболівальники зможуть переглянути стартовий для збірної України поєдинок кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 у відкритому доступі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня на Туманному Альбіоні. Поєдинок прийме лондонський "Вемблі". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

У прямому ефірі матч покажуть регіональні канали "Суспільного". Вони доступні в цифровому мовленні Т2. Також поєдинок наживо збирається показати платформа MEGOGO. Наразі з УЄФА узгоджують технічні параметри для організації перед- і післяматчевої студії.

Торік Українська асоціація футболу домовилася про безкоштовні права на трансляцію матчів плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 за участі збірної України. Оскільки агресія РФ не закінчилася, то ці домовленості залишилися актуальним і на старт відбору до Євро-2024.

На поєдинок проти Англії в. о. керманича "синьо-жовтих" Руслан Ротань викликав 26 футболістів. До лав національної команди після понад 3-річної паузи повернувся Євген Коноплянка. Старт підготовки збірної запланований на 20 березня.

Натомість Україна ризикує вибути з тендеру на проведення ЧС-2030. Восени УАФ приєдналася до спільного проекту Іспанії та Португалії. Тепер же партнери вивчають варіант із заміною України на Марокко.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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