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Англия – Украина: инсайдеры раскрыли, кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024

Фото: Сборная Украины на Евро-2020 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Отечественные болельщики смогут посмотреть стартовый для сборной Украины поединок квалификации к чемпионату Европы-2024 в открытом доступе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Матч Англия – Украина состоится 26 марта на Туманном Альбионе. Поединок примет лондонский "Уэмбли". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажут региональные каналы "Суспильного". Они доступны в цифровом вещании Т2. Также поединок вживую собирается показать платформа MEGOGO. В настоящее время с УЕФА согласовываются технические параметры для организации пред- и послематчевой студии.

В прошлом году Украинская ассоциация футбола договорилась о бесплатных правах на трансляцию матчей плей-офф квалификации к ЧМ-2022 с участием сборной Украины. Поскольку агрессия РФ не закончилась, эти договоренности остались актуальными и на старт отбора к Евро-2024.

На поединок против Англии в. о. наставника "сине-желтых" Руслан Ротань вызвал 26 футболистов. В ряды национальной команды после более чем 3-летней паузы вернулся Евгений Коноплянка. Старт подготовки сборной намечен на 20 марта.

Тем временем Украина рискует выбыть из тендера на проведение ЧМ-2030. Осенью УАФ присоединилась к совместному проекту Испании и Португалии. Теперь партнеры изучают вариант с заменой Украины на Марокко.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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