В Великобритании врачи собираются назначать электронные сигареты желающим бросить курить

Англия может стать первой страной в мире, где врачи будут выписывать пациентам курение электронных сигарет. Их будут предназначать для людей, желающих бросить курить обычные сигареты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Так, Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) разрешило производителям электронных сигарет проходить лицензирование наравне с другими лекарствами.

Если такую продукцию одобрят, это означает, что Англия первой в мире будет прописывать электронные сигареты, лицензированные как медицинский продукт.

Врачи смогут в каждом конкретном случае решать, целесообразно ли прописывать пациентам электронные сигареты, чтобы помочь им бросить курить.

В то же время, некурящим и детям и дальше будут рекомендовать воздерживаться от использования электронных сигарет.

В британском правительстве отмечают, что электронные сигареты содержат никотин и не безопасны, но данные экспертов из Великобритании и США подтверждают, что они менее вредны, чем обычное курение.

Сейчас в 55-миллионной Англии более 6 миллионов курильщиков. Однако их доля отличается в разных местах. Например, в Блэкпуле курят 23,4% людей, в богатом районе Лондона Ричмонд-на-Темзе этот показатель составляет всего 8%.

В британском правительстве утверждают, что среди способов бросить курить использование электронных сигарет является одним из самых эффективных. По их информации, в 2020-2021 годах до 68% желающих бросить курить, которые начали использовать электронные сигареты, в конце концов смогли это сделать.

Но не все исследования так оптимистичны. Например, недавнее исследование ученых Калифорнийского университета показало, что среди поклонников альтернативных способов курения вероятность вернуться к курению обычных сигарет на 8,5% выше, чем среди тех, кто отказался курить вообще.