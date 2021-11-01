У Великій Британії лікарі збираються призначати електронні сигарети охочим кинути палити

Англія може стати першою країною у світі, де лікарі виписуватимуть пацієнтам куріння електронних сигарет. Їх призначатимуть для людей, які хочуть кинути курити звичайні сигарети.

По це пише РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Так, Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) дозволило виробникам електронних сигарет проходити ліцензування на рівні з іншими ліками.

Якщо таку продукцію схвалять, це означатиме, що Англія першою у світі прописуватиме електронні сигарети, ліцензовані як медичний продукт.

Лікарі зможуть у кожному конкретному випадку вирішувати, чи доцільно прописувати пацієнтам електронні сигарети, щоб допомогти їм кинути палити. Водночас некурцям та дітям і надалі рекомендуватимуть утримуватися від використання електронних сигарет.

У британському уряді зазначають, що електронні сигарети містять нікотин і не є безпечними, але дані експертів з Великої Британії та США підтверджують, що вони менш шкідливі, ніж звичайне куріння.

Наразі в 55-мільйонній Англії є понад 6 мільйонів курців. Проте їхня частка відрізняється у різних місцях. Наприклад, у Блекпулі курять 23,4% людей, натомість у багатому районі Лондона Річмонд-на-Темзі цей показник становить всього 8%.

У британському уряді стверджують, що серед способів кинути курити використання електронних сигарет є одним з найефективніших. За їхньою інформацією, у 2020-2021 роках до 68% охочих кинути курити, які почали використовувати електронні сигарети, зрештою змогли це зробити.

Але не всі дослідження такі оптимістичні. Наприклад, нещодавнє дослідження учених Каліфорнійського університету показало, що серед прихильників альтернативних способів паління ймовірність повернутися до куріння звичайних сигарет на 8,5% вища, ніж серед тих, хто відмовився курити взагалі.