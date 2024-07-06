Англия в серии пенальти одолела сборную Швейцарии и пробилась в полуфинал Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, 1/4 финала

Англия – Швейцария – 1:1 (пенальти – 5:3)

Голы: Сака, 80 – Эмболо, 75

"Три льва" взяли мяч под контроль с первых минут. В свою очередь "крестоносцы" Мурата Якина действовали робко, лишь изредка переходя центр поля. Правда, особых дивидендов из такого преимущества английская сборная.

Фактически до перерыва у подопечных Гарета Саутгейта были разве что полумоменты. В частности, дальний удар Мейну героически заблокировал Родригес, а Кейн на экваторе тайма не смог акцентированно пробить головой после навеса Триппьера. Большинство же прострелов и навесов англичан легко читалось обороной Швейцарии.

Со стартом второй половины команда Якина заиграла быстрее на чужой половине. На 51-й минуте швейцарская сборная создала настоящий момент, но Эмболо с острого угла пробил в Пикфорда. "Крестоносцы" продолжили искать подходы к владениям "Трех львов", но свою возможность нашли на 75-й минуте – Ндойе от правого края штрафной прострелил, а Эмболо замкнул дальнюю штангу.

Раздосадованный Саутгейт бросил в бой ценные резервы – Шоу, Эзе и Палмера. Отыгралась сборная Англии всего за полдесятка минут, но спасителем команды стал другой. Это Сака сместился с фланга на угол штрафной и бешеным выстрелом в дальний угол сравнял счет!

Однако, поддержать такие же темпы результативности команды не смогли, поэтому в очередной раз на первенстве этого года матч продолжился овертаймом. В первой 15-минутке более острыми были "Три льва". Впрочем, с выстрелом Райса в угол справился Зоммер, а под попытки пробить Беллингема бросился Джака. Во втором экстра-тайме Шакири едва не закрутил мяч с углового, но Пикфорда подстраховала крестовина.

Обошлось без голов, а проявить собственное мастерство обе сборные получили возможность в серии пенальти. Палмер открыл счет, а кипер англичан взял удар Аканджи. Дальше швейцарцы были точными. Но на их беду и английские футболисты ни разу не промахнулись и завоевали путевку в полуфинал Евро-2024.