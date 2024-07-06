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Євро-2024: Франція в серії пенальті переграла збірну Португалії в 1/4 фіналу

Гамбург, Субота 06 липня 2024 00:45
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Євро-2024: Франція в серії пенальті переграла збірну Португалії в 1/4 фіналу Фото: Основний та додатковий час команди завершили без голів (x.com/EURO2024FRA)
Автор: Антон Федорців

Збірна Франції вирвала перемогу над національною командою Португалії у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, 1/4 фіналу

Португалія – Франція – 0:0 (пенальті – 3:5)

У дебюті зустрічі команди не форсували події. Перший напівмомент виник на 17-й хвилині, коли Фернандеш протягнув м'яч до штрафного та пробив повз ворота з рикошетом. "Триколірні" ж до перерви так і не змогли організувати щось небезпечне біля володінь Кошти.

На початку другого тайму Ернандес прорвався флангом і прострілив на дальню стійку, але Коло Муані не зміг акцентовано пробити. Відповідь збірної Португалії була подвійною. Спершу Фернандеш змусив попрацювати Меньяна пострілом у дальній кут, а згодом голкіпер упорався з добиванням Роналду після удару Вітіньї.

Франція організувала ще два моменти. Коло Муані вирвався на оперативний простір, але не зміг відправити м'яч за лінію. Далі Камавінга з підбирання не поцілив у рамку воріт. На 74-й хвилині така ж доля спіткала й удар Дембеле після зміщення з флангу. Безрезультатним виявився і фінальний штурм від португальців – овертайм.

Підопічні Роберто Мартінеса володіли ініціативою і в першій 15-хвилинці. Французька ж команда "сіла" в глибоку оборону, тож вихід на відстань удару вже був подвигом. Реальну нагоду піренейці створили і за таких умов, але удар Леау в дотик метрів із семи заблокував Упамекано.

Другий екстра-тайм розпочався з небезпечного удару Феліша головою після навісу Консейсау. Збірна Франції відповіла неточними пострілами Дембеле та Баркола з дистанції. А на останній хвилині Мендеш не пробив Меньяна з лінії штрафного. Зрештою, справа дійшла до серії пенальті. Для збірної Португалії – другої на цьогорічному турнірі.

Розпочали команди впевнено – Дембеле та Роналду реалізували свої спроби. Ударом по центру воріт забив і Фофана, а Сілва відправив м'яч під поперечину. На незручній висоті для воротаря пробив і Кунде. Натомість Феліш влучив у стійку. Баркола вивів Францію вперед, розвівши м'яч і Кошту по різних кутах. Мендеш гарматним пострілом залишив Португалію у грі, але Ернандес був влучним і вивів "триколірних" у півфінал.

До слова, раніше збірна Іспанії дотиснула Німеччину в чвертьфіналі Євро-2024.

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Франція Євро 2024 Португалия
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