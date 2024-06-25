Англія не переграла збірну Словенії і протягнула в плей-офф Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група C, 3-й тур

Англія – Словенія – 0:0

Данія – Сербія – 0:0

"Три леви" розпочали матч проти балканців у спокійному темпі. Підопічні Матяжа Кека погодилися на такий сценарій, тож подій не форсували теж. Як наслідок, першого моменту публіка дочекалася під завісу першого тайму – Кейну трохи забракло, щоб замкнути дальню стійку після передачі Тріпп'єра.

Старт другої половини обнадіяв. Англійська збірна додала в активності та навіть змарнувала другу нагоду. Це Стоунз пробив головою після кутового, але Шешко вибив м'яч подалі від лінії власних воріт. А от належного розвитку дебют не отримав. Команди знову "застрягли" в центрі поля і без особливих загострень завершили з нулями на табло.

Значно цікавіше було в Мюнхені. Небезпечнішими були атаки збірної Данії. Ось Вінд після передачі Еріксена пробив у руки голкіперу. Далі Ба в падінні головою відправив м'яч повз стійку. Згодом Райковіч упорався з ударами Еріксена та Юлманда, а Вінд у дотик із лінії штрафного відправив м'яч на трибуни.

Зате на 53-й хвилині серби оформили гол подвійними зусиллями нападника Йовіча та оборонця Йоргенсена. Однак, суддівська бригада зафіксувала офсайд. Данська команда відповіла ударом Вестергора головою в руки воротарю після стандарту. Під завісу зустрічі вирвати перемогу для збірної Сербії міг Мітровіч, але м'яч пройшов поруч зі стійкою – 0:0 у підсумку.

Дві нульові нічиї спричинилися до цікавої турнірної ситуації в групі C. Збірна Англії перемогла в квартеті, набравши 5 очок. Натомість національні команди Словенії та Данії набрали по 3 пункти, звівши внічию усі три поєдинки. Довелося рахувати додаткові показники. І аж за дев'ятим із них – рейтингом УЄФА – гору взяли підопічні Каспера Юлманда. Але і словенська збірна гарантувала собі 1/8 фіналу з третього місця.