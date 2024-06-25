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Англия не обыграла сборную Словении и протянула в плей-офф Евро-2024

Фото: "Три льва" вышли в плей-офф сами и помогли словенцам (x.com/England)
Автор: Антон Федорцив

Оба решающих матча в группе C чемпионата Европы 2024 года завершились вничью – сборная Англии не дожала национальную команду Словении, а Дания разошлась миром с сербской сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Чемпионат Европы-2024, группа C, 3-й тур

Англия – Словения – 0:0

Дания – Сербия – 0:0

 

 

 

"Три льва" начали матч против балканцев в спокойном темпе. Подопечные Матяжа Кека согласились на такой сценарий, так что событий не форсировали тоже. Как следствие, первого момента публика дождалась под занавес первого тайма – Кейну немного не хватило, чтобы замкнуть дальнюю штангу после передачи Триппьера.

Старт второй половины обнадежил. Английская сборная добавила в активности и даже упустила вторую возможность. Это Стоунз пробил головой после углового, но Шешко выбил мяч подальше от линии ворот. А вот должного развития дебют не получил. Команды снова "застряли" в центре поля и без особых обострений завершили с нулями на табло.

 

 

 

Гораздо интереснее было в Мюнхене. Более опасными были атаки сборной Дании. Вот Винд после передачи Эриксена пробил в руки голкиперу. Далее Ба в падении головой отправил мяч мимо штанги. Впоследствии Райкович справился с ударами Эриксена и Юлманда, а Винд в касание с линии штрафной отправил мяч на трибуны.

Зато на 53-й минуте сербы оформили гол двойными усилиями нападающего Йовича и защитника Йоргенсена. Однако судейская бригада зафиксировала офсайд. Датская команда ответила ударом Вестергора головой в руки вратарю после стандарта. Под занавес встречи вырвать победу для сборной Сербии мог Митрович, но мяч прошел рядом со штангой – 0:0 в итоге.

Две нулевые ничьи привели к интересной турнирной ситуации в группе C. Сборная Англии победила в квартете, набрав 5 очков. Национальные команды Словении и Дании набрали по 3 пункта, сведя вничью все три поединка. Пришлось считать дополнительные показатели. И только по последнему из них – рейтингом УЕФА – верх взяли подопечные Каспера Юлманда. Но и словенская сборная гарантировала себе 1/8 финала с третьего места.

К слову, ранее Австрия обыграла сборную Нидерландов в группе D Евро-2024.

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Евро 2024Сборная Англии