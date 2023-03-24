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Англія переграла збірну Італії на старті відбору до Євро-2024: вони конкуренти України

Фото: Сандро Тоналі проти Кірана Тріпп'єра (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Напередодні вісьмома поєдинками в трьох групах стартувала кваліфікація до чемпіонату Європи 2024 року. У центральному матчі вечора збірна Італія вдома поступилася англійцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Євро-2024, кваліфікація, 1-й тур

Група C

Італія – Англія – 1:2

Північна Македонія – Мальта – 2:1

Група H

Казахстан – Словенія – 1:2

Данія – Фінляндія – 3:1

Сан-Маріно – Північна Ірландія – 0:2

Група J

Португалія – Ліхтенштейн – 4:0

Словаччина – Люксембург – 0:0

Боснія і Герцеговина – Ісландія – 3:0

Британці зуміли забити швидкий м'яч. На 13-й хвилині "Трьом левам" допоміг стандарт. Після подачі з кутового удар Кейна заблокував оборонець, але Райс на добивані холоднокровно розібрався з італійцями.

Вдруге збірна Англії забила перед перервою. Це Кейн упевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. Цього разу опосередкованим "асистентом" стала система VAR. Рефері вказав на позначку саме після перегляду повтору.

Італія відігралася на старті другої половини. Дебютант збірної Ретегі скористався передачею Пеллегріні та з меж штрафного майданчика переграв Пікфорда. Утім, на більше господарів поля не вистачило.

ВІДЕО

У паралельному матчі квартету C македонці переграли збірну Мальти вдома (2:1). У наступному турі збірна Англії прийме національну команди України, а мальтійців екзаменуватиме Італія.

Окрім того, збірна Португалії завдяки дублю Роналду розгромив Ліхтенштейн (4:0). Зірковий піренеєць спершу реалізував пенальті, а потім забив прямим ударом зі штрафного. Доповнили 5-разового володаря "Золотого м'яча" Канселу та Бернарду.

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