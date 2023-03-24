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Англия обыграла сборную Италии на старте отбора к Евро-2024: они конкуренты Украины

Фото: Сандро Тонали против Кирана Триппьера (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Накануне восемью поединками в трех группах стартовала квалификация к чемпионату Европы 2024 года. В центральном матче вечера сборная Италия дома уступила англичанам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Евро-2024, квалификация, 1-й тур

Группа C

Италия – Англия – 1:2

Северная Македония – Мальта – 2:1

Группа H

Казахстан – Словения – 1:2

Дания – Финляндия – 3:1

Сан-Марино – Северная Ирландия – 0:2

Группа J

Португалия – Лихтенштейн – 4:0

Словакия – Люксембург – 0:0

Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0

Британцы сумели забить скорый мяч. На 13-й минуте "Трем львам" помог стандарт. После подачи с углового удар Кейна заблокировал защитник, но Райс на добивании хладнокровно разобрался с итальянцами.

Второй раз сборная Англии забила перед перерывом. Это Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. На этот раз опосредованным ассистентом стала система VAR. Рефери указал на отметку после просмотра повтора.

Италия отыгралась на старте второй половины. Дебютант сборной Ретеги воспользовался передачей Пеллегрини и из пределов штрафной переиграл Пикфорда. Впрочем, больше хозяев поля не хватило.

ВИДЕО

В параллельном матче квартета C македонцы обыграли сборную Мальты дома (2:1). В следующем туре сборная Англии примет национальную команду Украины, а мальтийцев будет экзаменовать Италия.

Кроме того, сборная Португалии благодаря дублю Роналду разгромил Лихтенштейн (4:0). Звездный пиренеец сначала реализовал пенальти, а затем забил прямым ударом со штрафного. Дополнили 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Канселу и Бернарду.

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