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Англия - Панама: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    24.06.2018 - 14:07
Фото: Англия - Панама (twitter.com/England)
Фото: Англия - Панама (twitter.com/England)

Специалисты считают фаворитом родоначальников футбола

Сборные Англии и Панамы встретятся во втором туре группы G  чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне английской команды.

24 июня 15:00
Нижний Новгород, Стадион "Нижний Новгород"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу англичан с коэффициентом 1,2, а на их оппонента - 21,0. Ничья в этом поединке оценивается в 6,75.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф Англии можно поставить с коэффициентом 1,22, а на победу Панамы - 19,0.

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Англия - Панама: где смотреть матч ЧМ 2018: турнирная таблица на 24 июня
Теги публикации: сборная Англии, Панама, прогноз, ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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