Англия - Панама: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом родоначальников футбола

Сборные Англии и Панамы встретятся во втором туре группы G чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне английской команды.

24 июня 15:00

Нижний Новгород, Стадион "Нижний Новгород"

Компания bet365 принимает ставки на победу англичан с коэффициентом 1,2, а на их оппонента - 21,0. Ничья в этом поединке оценивается в 6,75.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф Англии можно поставить с коэффициентом 1,22, а на победу Панамы - 19,0.

Напомним, сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.