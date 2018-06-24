Англія - Панама: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом родоначальників футболу

Збірні Англії та Панами зустрінуться у другому турі групи G чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці англійської команди.

24 червня 15:00

Нижній Новгород, Стадіон "Нижній Новгород"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу англійців з коефіцієнтом 1,2, а на їх опонента - 21,0. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 6,75.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф Англії можна поставити з коефіцієнтом 1,22, а на перемогу Панами - 19,0.

Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.