Англія в овертаймі дотиснула збірну Словаччини в плей-офф Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, 1/8 фіналу

Англія – Словаччина – 2:1 (додатковий час)

Голи: Беллінгем, 90+5, Кейн, 91 – Шранц, 25

У стартові хвилини Англія спробувала вразити суперника контролем м'яча. Не вдалося – "соколи" активно застосовували пресинг і відразу ж після відбору розганяли контратаки. Так Ганцко на 5-й хвилині не влучив у дальній кут після передачі Гарасліна, а згодом останній класно відкрився, але не зміг акцентовано пробити.

Англія створила напівмомент на екваторі тайму, коли Кейн після навісу Тріпп'єра головою пробив у спину опонента. Відповідь збірної Словаччини шокувала. Куцка скинув у центр на Стрелеца, а той віддав прихований пас на Шранца, і нападник переграв Пікфорда.

Після забитого м'яча підопічні Франческо Кальцони віддали м'яч англійцям. "Три леви" міцно заволоділи ініціативою, але до перерви так і не створили реальних нагод забити. Фактично всі ігрові ходи були прогнозованими для оборони "соколів". Єдиною ж світлою плямою у команді Гарета Саутгейта був юний хавбек Мейну, але під його небезпечний постріл під завісу тайму вчасно кинувся оборонець.

Зі стартом другої половини збірна Англії кинулася в атаку. Тиск дав плоди на 50-й хвилині – Тріпп'єр опинився з м'ячем у штрафному та вивів Фодена на порожні ворота. Проте, сучасні технології виявили в зірки "Манчестер Сіті" офсайд. Тут же Кейн із рикошетом пробив повз стійку. Захоплення атаками ледь не призвело до трагедії, але Стрелец із центрального кола трохи не влучив у незахищені ворота.

Після невеликої паузи англійці додали в активності на фінальні 15 хвилин. Спершу Кейн після подачі Фодена зі штрафного головою пробив поруч зі стійкою. У наступній же атаці Райс із лінії штрафного поцілив у каркас воріт, а Кейн на добиванні відправив м'яч над рамкою.

Пішли банальні стандарти та навіси, тож врятувати "Трьох левів" могло лише диво. І воно сталося на п'ятій доданій арбітром хвилині – після ауту Беллінгем із центру штрафного пробив у падінні через себе та зрівняв рахунок!

Матч перейшов у додатковий час. Інтрига там була недовгою. Збірна Англії вийшла вперед на першій же хвилині. Тоні головою підправив невдалий удар Езе з відскоку, а Кейн із меж воротарського майданчика з другого поверху відправив м'яч у сітку.

Тепер команда Саутгейта віддала м'яч "соколам". Словацька збірна намагалася відшукати прогалини в редутах "Трьох левів", але фактично мала лише одну можливість забити. Це Пекарік підставив ногу під небезпечний простріл Бенеша на дальню стійку, але м'яч по-зрадницьки полетів вище воріт.

Зрештою, збірна Англії втримала переможний рахунок і пробилася в чвертьфінал європейської першості. Там суперником "Трьох левів" стане збірна Швейцарії. Матч 1/4 фіналу відбудеться 6 липня.