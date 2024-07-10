Англія на останній хвилині вирвала в збірної Нідерландів путівку до фіналу Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, 1/2 фіналу

Нідерланди – Англія – 1:2

Голи: Сімонс, 7 – Кейн, 18 (пенальті), Воткінс, 90

Зі старту зустрічі команди задали високий темп. "Три леви" грали першим номером, але нідерландці не відставали та оформили швидкий гол. На 7-й хвилині Сімонс відібрав м'яч у Райса та наважився на удар із дистанції, м'яч полетів під поперечину, а стрибок Пікфорда був марним.

Англія додала в швидкості та зуміла оперативно зрівняти рахунок. Щоправда, забитий м'яч вийшов скандальним. Кейн із меж штрафного пробив у дотик над воротами, а потім упав після контакту з Дюмфрісом. Арбітр переглянув повтор і призначив одинадцятиметровий, а сам постраждалий майстерно реалізував пенальті.

Оборонець нідерландської збірної доволі швидко реабілітувався. На екваторі тайму він виніс м'яч із лінії воріт після соло Фодена. Згодом же Дюмфріс пішов на кутовий та головою струсонув поперечину англійців. У відповідь Фоден пробив на техніку з-за меж штрафного – стійка!

Поступово суперники повернулися до попереднього стану. Збірна Англії заволоділа ініціативою, а "помаранчеві" зробили акцент на контратаках. Із небезпечними моментами запанувала пауза до середини другої половини. На 65-й хвилині ван Дейк пробив у дотик після стандарту, але Пікфорд перевів м'яч на кутовий.

"Три леви" на 80-й навіть забили, але Вокер перед асистом на Саку втрапив у положення поза грою. Виявилося, що це була репетиція. На останній хвилині основного часу команда Гарета Саутгейта вирвала перемогу. Це Воткінс отримав м'яч у штрафному, розвернувся та з-під Де Врея пробив у дальній кут – 1:2 у підсумку!