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Англия на последней минуте вырвала у сборной Нидерландов путевку в финал Евро-2024

Фото: Фил Фоден в окружении "оранжевых" (x.com/England)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Англии одержала волевую победу над национальной командой Нидерландов в 1/2 финала чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, 1/2 финала

Нидерланды – Англия – 1:2

Голы: Симонс, 7 – Кейн, 18 (пенальти), Уоткинс, 90

 

Со старта встречи команды задали высокий темп. "Три льва" играли первым номером, но нидерландцы не отставали и оформили быстрый гол. На 7-й минуте Симонс отобрал мяч у Райса и решился на удар с дистанции, мяч полетел под перекладину, а прыжок Пикфорда был напрасным.

Англия прибавила в скорости и сумела оперативно сравнять счет. Правда, забитый мяч получился скандальным. Кейн из пределов штрафной пробил в касание выше ворот, а затем упал после контакта с Дюмфрисом. Арбитр посмотрел повтор и назначил одиннадцатиметровый, а сам пострадавший мастерски реализовал пенальти.

Защитник нидерландской сборной довольно быстро реабилитировался. На экваторе тайма он вынес мяч с линии ворот после соло Фодена. Впоследствии Дюмфрис пошел на угловой и головой потряс перекладину англичан. В ответ Фоден пробил на технику из-за пределов штрафной – штанга!

Постепенно соперники вернулись в прежнее состояние. Сборная Англии завладела инициативой, а "оранжевые" сделали акцент на контратаках. С опасными моментами воцарилась пауза к середине второй половины. На 65-й минуте ван Дейк пробил в касание после стандарта, но Пикфорд перевел мяч в угловой.

"Три льва" на 80-й даже забили, но Уокер перед ассистом на Саку попал в положение вне игры. Оказалось, что это была репетиция. На последней минуте основного времени команда Гарета Саутгейта вырвала победу. Это Уоткинс получил мяч в штрафной, развернулся и из-под Де Врея пробил в дальний угол – 1:2 в итоге!

К слову, накануне Испания обыграла сборную Франции в полуфинале Евро-2024.

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