Англія мінімально здолала збірну Сербії на Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група C, 1-й тур

Сербія – Англія – 0:1

Гол: Беллінгем, 13

"Три леви" зі старту зустрічі почали грати першим номером. Підопічні Гарета Саутгейта впевнено контролювали м'яч у центрі поля, а відкрили рахунок фактично за першої нагоди. Сака з рикошетом прострілив із правого флангу, а Беллінгем головою ефектно відправив м'яч у сітку.

Гол не змінив розподіл ролей. Збірна Англії продовжила володіти ініціативою, але в атакувальних випадах фаворитам щоразу чогось бракувало. Натомість сербська команда до перерви фактично нічим біля воріт Пікфорда не запам'яталася.

Зате зі стартом другої половини балканці осміліли. Спрацювали і заміни Драгана Стойковіча – "орли" значно покращили контроль м'яча. Зате англійська збірна несподівано вирішила грати на утримання рахунку та "сіла" на власну половину повним складом.

Утім, до справді небезпечних моментів справа дійшла в останній 15-хвилинці. Спершу Кейн замикав навіс Боуена та поцілив головою в каркас воріт. Згодом Влаховіч перевірив пильність Пікфорда пострілом під поперечину з-за меж штрафного. Утім, англійці втримали переможний рахунок.