Англія мінімально здолала збірну Сербії на Євро-2024

Збірна Англії здобула непросту перемогу над національною командою Сербії на груповому етапі чемпіонату Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат Європи-2024, група C, 1-й тур
Сербія – Англія – 0:1
Гол: Беллінгем, 13
"Три леви" зі старту зустрічі почали грати першим номером. Підопічні Гарета Саутгейта впевнено контролювали м'яч у центрі поля, а відкрили рахунок фактично за першої нагоди. Сака з рикошетом прострілив із правого флангу, а Беллінгем головою ефектно відправив м'яч у сітку.
Гол не змінив розподіл ролей. Збірна Англії продовжила володіти ініціативою, але в атакувальних випадах фаворитам щоразу чогось бракувало. Натомість сербська команда до перерви фактично нічим біля воріт Пікфорда не запам'яталася.
Зате зі стартом другої половини балканці осміліли. Спрацювали і заміни Драгана Стойковіча – "орли" значно покращили контроль м'яча. Зате англійська збірна несподівано вирішила грати на утримання рахунку та "сіла" на власну половину повним складом.
Утім, до справді небезпечних моментів справа дійшла в останній 15-хвилинці. Спершу Кейн замикав навіс Боуена та поцілив головою в каркас воріт. Згодом Влаховіч перевірив пильність Пікфорда пострілом під поперечину з-за меж штрафного. Утім, англійці втримали переможний рахунок.
До слова, раніше збірна Данії зіграла внічию зі Словенією в групі C Євро-2024.
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