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Англия минимально одолела сборную Сербии на Евро-2024

Фото: Джуд Беллингем (слева) только что открыл счет (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Англии одержала непростую победу над национальной командой Сербии на групповом этапе чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа C, 1-й тур

Сербия – Англия – 0:1

Гол: Беллингем, 13

 

"Три льва" со старта встречи начали играть первым номером. Подопечные Гарета Саутгейта уверенно контролировали мяч в центре поля, а открыли счет фактически при первой возможности. Сака с рикошетом прострелил с правого фланга, а Беллингем головой эффектно отправил мяч в сетку.

Гол не изменил распределение ролей. Сборная Англии продолжила владеть инициативой, но в атакующих выпадах фаворитам каждый раз чего-то не хватало. Сербская же команда до перерыва фактически ничем у ворот Пикфорда не запомнилась.

Зато со стартом второй половины балканцы осмелели. Сработали и замены Драгана Стойковича – "орлы" значительно улучшили контроль мяча. Зато английская сборная неожиданно решила играть на удержание счета и "села" на свою половину полным составом.

Впрочем, до опасных моментов дело дошло в последней 15-минутке. Сначала Кейн замыкал навес Боуэна и поразил головой каркас ворот. Вскоре Влахович проверил бдительность Пикфорда выстрелом под перекладину из-за пределов штрафной. Впрочем, англичане удержали победный счет.

К слову, ранее сборная Дании сыграла вничью со Словенией в группе C Евро-2024.

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Евро 2024Сборная Англии