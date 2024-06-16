Англия минимально одолела сборную Сербии на Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа C, 1-й тур

Сербия – Англия – 0:1

Гол: Беллингем, 13

"Три льва" со старта встречи начали играть первым номером. Подопечные Гарета Саутгейта уверенно контролировали мяч в центре поля, а открыли счет фактически при первой возможности. Сака с рикошетом прострелил с правого фланга, а Беллингем головой эффектно отправил мяч в сетку.

Гол не изменил распределение ролей. Сборная Англии продолжила владеть инициативой, но в атакующих выпадах фаворитам каждый раз чего-то не хватало. Сербская же команда до перерыва фактически ничем у ворот Пикфорда не запомнилась.

Зато со стартом второй половины балканцы осмелели. Сработали и замены Драгана Стойковича – "орлы" значительно улучшили контроль мяча. Зато английская сборная неожиданно решила играть на удержание счета и "села" на свою половину полным составом.

Впрочем, до опасных моментов дело дошло в последней 15-минутке. Сначала Кейн замыкал навес Боуэна и поразил головой каркас ворот. Вскоре Влахович проверил бдительность Пикфорда выстрелом под перекладину из-за пределов штрафной. Впрочем, англичане удержали победный счет.