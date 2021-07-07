Англия - Дания: онлайн-трансляция второго полуфинала Евро-2020
Фото: англичане на этом турнире еще не пропустили ни одного гола (uefa.com)
Сегодня состоится второй полуфинал Евро-2020. За право побороться за трофей с Италией сразятся Англия и Дания.
РБК-Украина проведет онлайн трансляцию поединка.
АНГЛИЯ - ДАНИЯ
До старта матча остается полчаса. А пока можно ознакомиться со стартовыми составами команд.
Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Филлипс, Райс - Сака, Маунт, Стерлинг - Кейн
Дания: Шмейхель - Кристенсен, Кьяер, Вестергор - Стрюгер-Ларсен, Хойберг, Дилейни, Меле - Брейтвейт, Дамсгор - Дольберг