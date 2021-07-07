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Англия - Дания: онлайн-трансляция второго полуфинала Евро-2020

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Лондон, Среда 07 июля 2021 21:30
Англия - Дания: онлайн-трансляция второго полуфинала Евро-2020 Фото: англичане на этом турнире еще не пропустили ни одного гола (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня состоится второй полуфинал Евро-2020. За право побороться за трофей с Италией сразятся Англия и Дания.

РБК-Украина проведет онлайн трансляцию поединка.

АНГЛИЯ - ДАНИЯ

До старта матча остается полчаса. А пока можно ознакомиться со стартовыми составами команд.

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Филлипс, Райс - Сака, Маунт, Стерлинг - Кейн

Дания: Шмейхель - Кристенсен, Кьяер, Вестергор - Стрюгер-Ларсен, Хойберг, Дилейни, Меле - Брейтвейт, Дамсгор - Дольберг

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