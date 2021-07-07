Англия - Дания: англичане должны пройти в финал Евро-2020

У сборной Англии отличные шансы выйти в финал Евро и сыграть с Италией. И это несмотря на хорошую игру Дании на этом турнире.

Англия, демонстрирующая на этом Евро прагматичный футбол, и свои дивиденды с этого имеет по полной - "львы" являются единственной сборной, которая на чемпионатах Европы не пропускала в первых пяти матчах. Да и вовсе подобное достижение на крупном финальном турнире последний раз покорялось Италии аж в 1990 году. При этом англичане всего за первые пять матчей на Евро позволили лишь 10 раз пробивать своим соперникам в створ ворот Пикфорда.

Наставник Англии Гарет Саутгэйт считает, что залог успеха его команды в сплоченности.

Для Дании это Евро началось просто кошмарно - в дебютном матче на турнире у, пожалуй, главной звезды команды Кристиана Эриксена прямо на поле остановилось сердце. За этой историей наблюдали во всем мире. Благо футболиста удалось спасти. Тот поединок против Финляндии, когда и произошел случай с Эриксеном, датчане проиграли. Также Дания уступила и во втором матче против Бельгии, хотя, справедливости ради, ничью уж точно датчане заслужили, если и не победу. Но в последнем туре группового этапа датчане более чем уверенно разбили Россию 4:1 и вышли в плей-офф со второго места.

А далее был разгром Уэльса 4:0 и более скромная по счету, но все же достаточно уверенная по игре, победа над Чехией 2:1.

Favbet оценивает победу Англии в основное время коэффициентом 1,73, победу Дании - 5,9, ничью - 3,6.

Проход Англии в финал с учетом овертайма или серии пенальти - коэффициент 1,34, Дании - 3,5.

Начало матча Англия - Дания в 22:00. Трансляция - телеканал "Украина". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.