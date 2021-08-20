В Англии уток возят на роскошном внедорожнике Rolls-Royce Cullinan

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Rolls-Royce .

Еще весной у озера на территории производственного комплекса британского автопроизводителя Rolls-Royce в Гудвуде (Юго-Восточная Англия) были найдены 15 утят, которых оставила мама. Птенцов доставили в ближайшую ветеринарную клинику, где они выросли до размера взрослых особей под присмотром специалистов.

После консультаций отдела маркетинга с ветврачами сотрудники Rolls-Royce приняли решение поселить выводок взрослых уток там же на прудах на территории автозавода. Каскад озер является важным элементом системы по устойчивому охлаждению предприятия. Интересно, что на водоеме ранее поселили восемь спасенных птиц того же вида.

Из клиники на завод уток перевезли на роскошном внедорожнике Rolls-Royce Cullinan. После этого работники завода в шутку предложили в будущем измерять 560-литровый багажник Cullinan в новых единицах измерения - в утках. Как сообщают в компании, обсуждения на эту тему продолжаются.

Напомним, весной 2021 года Rolls-Royce также искал в свой коллектив пчеловода. Британский автопроизводитель разместил небольшое количество ульев вокруг собственных прудов и намеревался использовать полученный мед в своих столовых, а также продавать его небольшими порциями в качестве оригинального сувенира.