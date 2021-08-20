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Китайский аналог Google рассекретил полностью автономный автомобиль

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Пятница 20 августа 2021 10:37
Китайский аналог Google рассекретил полностью автономный автомобиль Фото: Автономный электрокар Baidu Apollo (Baidu)
Автор: Вадим Добровольский

Технологический гигант Baidu выпустил свой первый автомобиль. Электрокар Apollo лишен руля и педалей - управление осуществляется полностью в автономном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную платформу PR Newswire.

Внешне электрокар Baidu Apollo выделяется необычным кузовом с большой площадью остекления и автоматически отрывающимися дверями типа "крыло чайки". Но главные фишки скрываются внутри.

"Робомобиль" не имеет ни руля, ни педалей – за процесс управления полностью отвечает система автономного управления, наивысшего, пятого уровня. На месте центральной панели расположен огромный изогнутый дисплей информационно-развлекательного комплекса, из-за которого машину уже окрестили "домашним кинотеатром".

Китайский аналог Google рассекретил полностью автономный автомобильВ списке оснащения значатся интеллектуальная система распознавания голосов, жестов и лиц обитателей салона. Более того, в дополнение к предустановленным сценариям поведения, она способна самообучаться в соответствии с желаниями и привычками пассажиров.

Китайский аналог Google рассекретил полностью автономный автомобильО сроках запуска Apollo в серию в Baidu пока молчат, но вряд ли дело ограничится лишь прототипом – в первой половине 2021 года технологический гигант запустил в четырех городах Китая собственный сервис автоматических такси под названием Go Robotaxi, которые уже перевезли более 400 тысяч пассажиров. При этом количество патентов в области беспилотного управления, зарегистрированных Baidu, составляет порядка 3 тысяч.

А чем же заняты конкуренты китайцев по IT-цеху? В Google практически свернули разработку собственного автомобиля, а Apple только начал переговоры с LG Electronics и канадским производителем автозапчастей Magna о производстве своей модели.

Напомним, ранее китайская компания GAC представила самую быструю зарядку для электромобилей.

Также сообщалось, что КрАЗ хочет наладить выпуск электрических грузовиков.

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