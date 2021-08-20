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Skoda показала самую быструю Octavia в мире

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Пятница 20 августа 2021 11:40
Skoda показала самую быструю Octavia в мире Фото: рекордная Skoda Octavia (Skoda)
Автор: Вадим Добровольский

Skoda восстановила самую быструю Octavia в истории, премьера которой состоялась 10 лет назад. В 2011 году автомобиль установил рекорд скорости на высохшем соляном озере Бонневиль в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Skoda.

В августе 2011 года, ровно десять лет назад, специально подготовленная Skoda Octavia vRS достигла максимальной скорости в 365 км/ч на высохшем озере Бонневилль в штате Юта. Тем самым она стала самым быстрым серийным автомобилем с 2,0-литровым двигателем в мире. Самая быстрая Skoda из когда-либо созданных была восстановлена ​​в этом году, как раз к 10-летнему юбилею, и прошла испытания на высокоскоростной трассе.

Skoda показала самую быструю Octavia в миреПрототип Bonneville Special основан на серийной Skoda Octavia vRS 2.0 TSI. Автомобиль получил измененную систему впрыска, модернизированную систему охлаждения с 10-литровым радиатором, новую турбину Garett с повышенным давлением и трансмиссию с измененными передадточными числами. По данным Skoda, 2,0-литровый двигатель TSI развивал 600 л.с.

Skoda показала самую быструю Octavia в миреКолеса получили аэродинамические накладки и специальные шины Goodyear, а тормоза были полностью удалены - вместо них для торможения использовался парашют, закрепленный на багажнике. Также был удален салон для уменьшения веса, его место занял силовой каркас и огнетушители.

Skoda показала самую быструю Octavia в миреИзначально Skoda ставила задачу преодолеть барьер в 320 км/ч, но результат превзошел все ожидания Skoda: итоговая скорость составила 365 км/ч.

Это был рекорд в категории G/PS, включающей машины на базе серийных моделей, оснащенные турбомотором объемом 2 литра. Skoda до сих пор удерживает этот рекорд.

Skoda показала самую быструю Octavia в мире

Восстановленный автомобиль займет достойное место в салоне одного из британских дилеров чешского автопроизводителя.

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