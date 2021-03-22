ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Англії протестували проти закону про поліцію: палили авто та били вікна

Новость на русском → Бристоль, Понеділок 22 березня 2021 15:45
В Англії протестували проти закону про поліцію: палили авто та били вікна Фото: протест в Англії (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Мирна акція протесту проти нового закону про поліцію в Великобританії вийшла з-під контролю. В результаті нападу протестуючих кілька поліцейських були поранені.

Про це повідомляє BBC.

Протестувальники виступали проти законопроекту, який передбачає суттєве розширення повноважень поліції - зокрема, щодо можливостей правоохоронців обмежувати мітинги.

На протест із гаслом "Kill the Bill" вийшли кілька тисяч людей. В руках у багатьох мітингарів були плакати з гаслами "Скажи ні поліцейській державі" і "Свобода протесту - основа демократії".

Протестувальники атакували поліцейський відділок і підпалили принаймні два автомобілі поліції. У відділку побили вікна. Декілька машин пошкодили - пробили шини і розбили вікна.

Нагадаємо, у минулу суботу під Офісом президента в Україні проходила акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, однак вона переросла у заворушення. Учасники акції пошкодили будівлю Офісу президента, зокрема, побили шибки та підпалили табличку.

Після заворушень під Офісом президента поліція порушила кримінальну справу та затримала одного з учасників акції.

Також затриманому протестувальнику висунули звинувачення. Поліція вважає, що це він розбив шибки на дверях Офісу президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Великобритания протест беспорядки
NEWS
Чи загрожує Києву транспортний локдаун: що відомо
Чи загрожує Києву транспортний локдаун: що відомо
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію