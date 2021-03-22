В Англії протестували проти закону про поліцію: палили авто та били вікна

Мирна акція протесту проти нового закону про поліцію в Великобританії вийшла з-під контролю. В результаті нападу протестуючих кілька поліцейських були поранені.

Про це повідомляє BBC.

Протестувальники виступали проти законопроекту, який передбачає суттєве розширення повноважень поліції - зокрема, щодо можливостей правоохоронців обмежувати мітинги. На протест із гаслом "Kill the Bill" вийшли кілька тисяч людей. В руках у багатьох мітингарів були плакати з гаслами "Скажи ні поліцейській державі" і "Свобода протесту - основа демократії". Протестувальники атакували поліцейський відділок і підпалили принаймні два автомобілі поліції. У відділку побили вікна. Декілька машин пошкодили - пробили шини і розбили вікна.