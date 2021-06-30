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В Англии призывают фанатов не ехать на игру с Украиной в Рим из-за COVID

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Великобритания, Среда 30 июня 2021 17:16
В Англии призывают фанатов не ехать на игру с Украиной в Рим из-за COVID Фото: в Англии призывают фанатов не ехать на игру с Украиной (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

Правительство Англии призывает футбольных болельщиков не ездить в Рим на игру четвертьфинала Евро-2020 со сборной Украины. Италия в Великобритании находится в "желтом" списке эпидемиологической опасности.

Об этом сказал официальный представитель премьер-министра Британии, передает Sky News.

"Люди не должны ездить в страны из желтого списка", - сказал спикер.

Он отметил, что граждане должны помнить о безопасности своего здоровья.

"Очевидно, мы понимаем, как болельщики хотят сделать все возможное, чтобы поддержать сборную Англии, но нам нужно сбалансировать это с необходимостью охраны здоровья населения. Мы призываем всех придерживаться указаний и правил, которые мы имеем ", - добавил спикер.

Сборная Украины после сенсационной победы над шведами со счетом 2:1 сразится со сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020. Исторический для украинцев матч состоится 3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме, однако попасть туда украинцам будет сверхсложно.

О том, при каких условиях можно будет вживую посмотреть игру наших футболистов против англичан - читайте в материале РБК-Украина.

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