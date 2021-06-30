В Англії закликають фанатів не їхати на гру з Україною до Риму через COVID
Уряд Англії закликає футбольних вболівальників не їздити до Риму на гру чвертьфіналу Євро-2020 зі збірною України. Італія у Великій Британії перебуває в "жовтому" списку епідеміологічної небезпеки.
Про це сказав офіційний речник прем'єр-міністра Британії, передає Sky News.
"Люди не повинні їздити до країн із жовтого списку", - сказав речник.
Він зазначив, що громадяни мають пам'ятати про безпеку свого здоров'я.
"Очевидно, ми розуміємо, як вболівальники хочуть зробити все можливе, щоб підтримати збірну Англії, але нам потрібно збалансувати це із необхідністю охорони здоров'я населення. Ми закликаємо всіх дотримуватися вказівок та правил, які ми маємо ", - додав речник.
Збірна України після сенсаційної перемоги над шведами з рахунком 2:1 змагатиметься зі збірною Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Історичний для українців матч відбудеться 3 липня на "Стадіо Олімпіко" в Римі, проте потрапити туди українцям буде надскладно.
Про те, за яких умов можна буде наживо подивитися гру наших футболістів проти англійців - читайте в матеріалі РБК-Україна.