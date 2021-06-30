В Англії закликають фанатів не їхати на гру з Україною до Риму через COVID

Уряд Англії закликає футбольних вболівальників не їздити до Риму на гру чвертьфіналу Євро-2020 зі збірною України. Італія у Великій Британії перебуває в "жовтому" списку епідеміологічної небезпеки.

Про це сказав офіційний речник прем'єр-міністра Британії, передає Sky News .

"Очевидно, ми розуміємо, як вболівальники хочуть зробити все можливе, щоб підтримати збірну Англії, але нам потрібно збалансувати це із необхідністю охорони здоров'я населення. Ми закликаємо всіх дотримуватися вказівок та правил, які ми маємо ", - додав речник.

Він зазначив, що громадяни мають пам'ятати про безпеку свого здоров'я.

"Люди не повинні їздити до країн із жовтого списку", - сказав речник.

Збірна України після сенсаційної перемоги над шведами з рахунком 2:1 змагатиметься зі збірною Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Історичний для українців матч відбудеться 3 липня на "Стадіо Олімпіко" в Римі, проте потрапити туди українцям буде надскладно.

Про те, за яких умов можна буде наживо подивитися гру наших футболістів проти англійців - читайте в матеріалі РБК-Україна.