В Англии напали на главного врача страны
В столице Англии Лондоне двое неизвестных мужчин пытались поиздеваться с главного врача страны Криса Витти. Полиция расследует инцидент.
Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье в лондонском парке Святого Джеймса.
На обнародованном видео видно, что Витти пытался избежать конфронтации с незнакомыми мужчинами, однако те не давали чиновнику пройти и издевались из него.
Полиция расследует инцидент.
Глава правительства Британии Борис Джонсон назвал этот инцидент шокирующим.
"Я осуждаю поведение этих негодяев. Наши трудолюбивые государственные служащие не должны сталкиваться с такой травлей на наших улицах, и мы не собираемся этого терпеть", - написал Джонсон в Twitter.
Ранее Витти публично обвинили во лжи общественности относительно ситуации с пандемией коронавируса.