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В Англії напали на головного лікаря країни

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Британія, Середа 30 червня 2021 02:07
В Англії напали на головного лікаря країни Фото:  Борис Джонсон назвав цей інцидент шокуючим(flickr)
Автор: Даша Харченко

У столиці Англії Лондоні двоє невідомих чоловіків намагались поглузувати з головного лікаря країни Кріса Вітті. Поліція розслідує інцидент.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався минулої неділі у лондонському парку Святого Джеймса.

На оприлюдненому відео видно, що Вітті намагався уникнути конфронтації з незнайомими чоловіками, однак ті не давали посадовцю пройти й знущались з нього.

Поліція розслідує інцидент.

Глава уряду Британії Борис Джонсон назвав цей інцидент шокуючим.

"Я засуджую поведінку цих негідників. Наші працьовиті державні службовці не мають стикатися з таким цькуванням на наших вулицях, і ми не збираємося цього терпіти", - написав Джонсон у Twitter.

Раніше Вітті публічно звинуватили у брехні громадськості щодо ситуації з пандемією коронавірусу.

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