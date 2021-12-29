В Англии инициировали расследование против "ГарПока" за остановку выплат компании ДТЭК

Английские адвокаты фирмы BCL Solicitors сообщили ГП "Гарантированный покупатель", Кабинету Министров Украины, Офису президента Украины и Министерству энергетики Украины об инициировании частного уголовного расследования на территории Великобритании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо английских адвокатов, присланное 29.12.2021 в интересах ДТЭК ВИЭ.
Юристы обращают внимание на то, что ГП "Гарантированный покупатель" не выполнил требований предыдущих писем - не погасил задолженность перед ДТЭК ВИЭ и не предоставил никаких объяснений своих действий.
По мнению английских юристов, причастными должностными лицами было совершено ряд действий, имеющих признаки преступлений по английскому праву. В частности, средства, которые ГП "Гарантированный покупатель" должен перечислить в пользу ДТЭК ВИЭ, но безосновательно удерживает на своем счете, приобрели признаки имущества, приобретенного преступным путем.
Адвокаты обращают внимание на то, что по подписанному в июне 2020 года Меморандуму о взаимопонимании государство взяло на себя обязанность погасить существующую задолженность перед производителями ВИЭ до 31.12.2021. Юристы также напоминают о нецелевом использовании средств, привлеченных "Укрэнерго" от выпуска еврооблигаций, о чем было проинформировано, в частности, ЕБРР в качестве ключевого инвестора.
Адвокаты настаивают на погашении задолженности перед ДТЭК ВИЭ до 31.12.2021.
Как отмечается, в противном случае ДТЭК ВИЭ намерена обратиться в Городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Великобритании и Управление по вопросам серьезного мошенничества Великобритании, а также предъявить частное обвинение согласно нормам английского законодательства.
Напомним, глава рабочей группы ВСК, нардеп, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.
Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение к НАБУ с требованием открыть производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.
По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.