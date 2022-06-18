"Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину

С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 60 спортсменов. Их имена обнародовал Спортивный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал " Ангелы спорта ".

Напомним, с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Украине пострадали 906 детей. Из них 323 ребенка погибли и 583 получили ранения.

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