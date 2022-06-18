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"Ангели спорту". Названо імена спортсменів, які віддали життя за Україну

Фото: на війні в Україні загинули щонайменше 60 спортсменів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

З початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 60 спортсменів. Їхні імена оприлюднив Спортивний комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Янголи спорту".

Серед загиблих:

  • військово-спортивний багатоборець Ігор Тищенко;
  • шахіст Сергій Неустроєв;
  • боксер Ярослав Рудич;
  • стрілець з лука Олександр Оніщук;
  • пауерліфтер Сергій Карнаухов;
  • боєць рукопашного бою Вадим Сотников;
  • спортсмен зі спортивного орієнтування Олександр Тепенчак;
  • пауерліфтер, кандидат у майстри спорту Ігор Бондарчук;
  • чемпіон України з пейнтболу Ігор Кроткіх;
  • кікбоксер Назар Макаренко;
  • кікбоксер Олександр Фештрига;
  • важкоатлет Любомир Бодак;
  • пілот-дрифтер Євген Перепелиця;
  • боксер Олег Прудкий;
  • майстер спорту з панкратіону Олександр Одинцов;
  • футболіст Олег Мазур;
  • боєць муай-тай Олексій Янін;
  • срібний призер чемпіонату Європи з рогейну Олег Ленюк;
  • екс-футболіст Олександр Поповченко;
  • боксер Віктор Понятенко;
  • каратист Віктор Ярмоленко;
  • чемпіон світу з ММА Олександр Клушин;
  • велосипедист Максим Семенов;
  • рекордсмен України з марафону Сергій Проневич;
  • суддя з боксу Олексій Купирьов;
  • чемпіон Києва з боксу Артем Моша;
  • сноубордер Микола Полюляк;
  • важкоатлет Сергій Колоколов;
  • призер зі стрільби з лука Дмитро Сидорук;
  • легкоатлет Олександр Сербінов;
  • футболіст Олександр Анікін;
  • віцечемпіон Європи з кульової стрільби Іван Бідняк;
  • член збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов;
  • бодібілдер Людмила Черновецька;
  • пауерліфтер Володимир Волощук;
  • футболіст Дмитро Мартиненко;
  • пауерліфтер Юрій Лучечко;
  • боксер Юрій Ворона;
  • важкоатлет Атанас Іванов;
  • боксер Олексій Джунковський;
  • важкоатлетка Аліна Перегудова;
  • весляр Іван Щокін;
  • кікбоксер Євген Гарда;
  • кікбоксер WAKO Євген Звонок;
  • регбіст Володимир Стельмах;
  • Владислав Шаповалов - гирьовий спорт;
  • тренер зі спортивного орієнтування Олександр Шеремет;
  • флорболіст Віктор Катанчик;
  • арбітр ФІДЕ та дитячий тренер Олексій Дружинець;
  • колишній капітан збірної України з водного поло Євген Обединський;
  • боєць Ігор Сухих;
  • призер Ігор Нескорених Андрій Котовенко;
  • каратист Дан Звоник;
  • борець греко-римського стилю Олександр Питель;
  • футболіст Віталій Сапило;
  • Кікбоксер Максим Кагал;
  • самбіст Артем Прийменко;
  • гімнастка Катерина Дяченко;
  • боєць змішаних єдиноборств Єгор Биркун;
  • біатлоніст Євген Малишев.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали 906 дітей. З них 323 дитини загинули і 583 отримали поранення.

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