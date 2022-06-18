"Ангели спорту". Названо імена спортсменів, які віддали життя за Україну
Фото: на війні в Україні загинули щонайменше 60 спортсменів (Getty Images)
З початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 60 спортсменів. Їхні імена оприлюднив Спортивний комітет.
Серед загиблих:
- військово-спортивний багатоборець Ігор Тищенко;
- шахіст Сергій Неустроєв;
- боксер Ярослав Рудич;
- стрілець з лука Олександр Оніщук;
- пауерліфтер Сергій Карнаухов;
- боєць рукопашного бою Вадим Сотников;
- спортсмен зі спортивного орієнтування Олександр Тепенчак;
- пауерліфтер, кандидат у майстри спорту Ігор Бондарчук;
- чемпіон України з пейнтболу Ігор Кроткіх;
- кікбоксер Назар Макаренко;
- кікбоксер Олександр Фештрига;
- важкоатлет Любомир Бодак;
- пілот-дрифтер Євген Перепелиця;
- боксер Олег Прудкий;
- майстер спорту з панкратіону Олександр Одинцов;
- футболіст Олег Мазур;
- боєць муай-тай Олексій Янін;
- срібний призер чемпіонату Європи з рогейну Олег Ленюк;
- екс-футболіст Олександр Поповченко;
- боксер Віктор Понятенко;
- каратист Віктор Ярмоленко;
- чемпіон світу з ММА Олександр Клушин;
- велосипедист Максим Семенов;
- рекордсмен України з марафону Сергій Проневич;
- суддя з боксу Олексій Купирьов;
- чемпіон Києва з боксу Артем Моша;
- сноубордер Микола Полюляк;
- важкоатлет Сергій Колоколов;
- призер зі стрільби з лука Дмитро Сидорук;
- легкоатлет Олександр Сербінов;
- футболіст Олександр Анікін;
- віцечемпіон Європи з кульової стрільби Іван Бідняк;
- член збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов;
- бодібілдер Людмила Черновецька;
- пауерліфтер Володимир Волощук;
- футболіст Дмитро Мартиненко;
- пауерліфтер Юрій Лучечко;
- боксер Юрій Ворона;
- важкоатлет Атанас Іванов;
- боксер Олексій Джунковський;
- важкоатлетка Аліна Перегудова;
- весляр Іван Щокін;
- кікбоксер Євген Гарда;
- кікбоксер WAKO Євген Звонок;
- регбіст Володимир Стельмах;
- Владислав Шаповалов - гирьовий спорт;
- тренер зі спортивного орієнтування Олександр Шеремет;
- флорболіст Віктор Катанчик;
- арбітр ФІДЕ та дитячий тренер Олексій Дружинець;
- колишній капітан збірної України з водного поло Євген Обединський;
- боєць Ігор Сухих;
- призер Ігор Нескорених Андрій Котовенко;
- каратист Дан Звоник;
- борець греко-римського стилю Олександр Питель;
- футболіст Віталій Сапило;
- Кікбоксер Максим Кагал;
- самбіст Артем Прийменко;
- гімнастка Катерина Дяченко;
- боєць змішаних єдиноборств Єгор Биркун;
- біатлоніст Євген Малишев.