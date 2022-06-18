"Ангели спорту". Названо імена спортсменів, які віддали життя за Україну

З початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 60 спортсменів. Їхні імена оприлюднив Спортивний комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал " Янголи спорту ".

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали 906 дітей. З них 323 дитини загинули і 583 отримали поранення.

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