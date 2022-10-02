Анексія та паспортизація. Що відбувається на окупованих територіях України

Запорізька область

Окупанти розпочали проводити масові "депортації" та "націоналізацію" майна. Насамперед це стосується людей, які голосували "проти" на псевдореферендумі.

Херсонська область

Росіяни на окупованих територіях радіють незаконним діям диктатора Володимира Путіна та називають псевдореферендум "самовизначенням народів", таким чином виправдовуючи свої беззаконні дії.

Донецька область

Окупанти вимагають від працівників бюджетної сфери здати українські паспорти. Вони фактично беруть в заручники людей і утримуватимуть їх на окупованій території.

Крим

Колаборанти проводять пропагандистські зустрічі з українськими дітьми. Цього тижня наповнену "величием русского мира" промову слухали діти з центру "Альтаїр".