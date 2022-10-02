Аннексия и паспортизация. Что происходит на оккупированных территориях Украины

Запорожская область

Оккупанты начали проводить массовые "депортации" и "национализацию" имущества. В первую очередь это касается людей, которые голосовали "против" на псевдореферендуме.

Херсонская область

Россияне на оккупированных территориях радуются незаконным действиям диктатора Владимира Путина и называют псевдореферендум "самоопределением народов", таким образом оправдывая свои беззаконные действия.

Донецкая область

Оккупанты требуют от работников бюджетной сферы сдать украинские паспорта. Они фактически берут в заложники людей и будут удерживать их на оккупированной территории.

Крым

Коллаборанты проводят пропагандистские встречи с украинскими детьми. На этой неделе наполненную "величием русского мира" речь слушали дети из центра "Альтаир".