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Анексія та паспортизація. Що відбувається на окупованих територіях України

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Україна, Неділя 02 жовтня 2022 13:27
Анексія та паспортизація. Що відбувається на окупованих територіях України Фото: окупанти продовжують примусово видавати російські паспорти (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни на окупованих територіях України продовжують примусову паспортизацію. Також окупанти та колаборанти вітають незаконну анексію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Запорізька область

Окупанти розпочали проводити масові "депортації" та "націоналізацію" майна. Насамперед це стосується людей, які голосували "проти" на псевдореферендумі.

Херсонська область

Росіяни на окупованих територіях радіють незаконним діям диктатора Володимира Путіна та називають псевдореферендум "самовизначенням народів", таким чином виправдовуючи свої беззаконні дії.

Донецька область

Окупанти вимагають від працівників бюджетної сфери здати українські паспорти. Вони фактично беруть в заручники людей і утримуватимуть їх на окупованій території.

Крим

Колаборанти проводять пропагандистські зустрічі з українськими дітьми. Цього тижня наповнену "величием русского мира" промову слухали діти з центру "Альтаїр".

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію окупованих територій України.

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