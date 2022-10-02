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Аннексия и паспортизация. Что происходит на оккупированных территориях Украины

Новина українською →
Украина, Воскресенье 02 октября 2022 13:27
Аннексия и паспортизация. Что происходит на оккупированных территориях Украины Фото: оккупанты продолжают принудительно выдавать российские паспорта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне на оккупированных территориях Украины продолжают принудительную паспортизацию. Также оккупанты и коллаборанты приветствуют незаконную аннексию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Запорожская область

Оккупанты начали проводить массовые "депортации" и "национализацию" имущества. В первую очередь это касается людей, которые голосовали "против" на псевдореферендуме.

Херсонская область

Россияне на оккупированных территориях радуются незаконным действиям диктатора Владимира Путина и называют псевдореферендум "самоопределением народов", таким образом оправдывая свои беззаконные действия.

Донецкая область

Оккупанты требуют от работников бюджетной сферы сдать украинские паспорта. Они фактически берут в заложники людей и будут удерживать их на оккупированной территории.

Крым

Коллаборанты проводят пропагандистские встречи с украинскими детьми. На этой неделе наполненную "величием русского мира" речь слушали дети из центра "Альтаир".

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Украины.

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