Не анексія. France24 дізналося ймовірну мету операції в Курській області

Метою операції українських військових у Курській області є дестабілізація ситуації в Росії. При цьому анексувати регіон ЗСУ не збираються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

"Ми йдемо в наступ. Мета - розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити свій кордон", - сказав виданню високопоставлений військовий чиновник на умовах анонімності, додавши, що в операції беруть участь "набагато більше" українських військових, ніж 1000, про яку заявляли в РФ, мова йде про "тисячі".

Співрозмовник France24 сказав, що українські війська дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії, і не планують анексувати території, які вони зараз контролюють.

"Немає жодної ідеї анексії... Ми діємо в суворій відповідності до міжнародного права", - сказав він, порівнюючи це з ймовірними порушеннями з боку російських військ на окупованій території.

Відповідаючи на питання, чи було метою захоплення Курської АЕС біля кордону, він сказав наступне.