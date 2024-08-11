Не анексія. France24 дізналося ймовірну мету операції в Курській області
Метою операції українських військових у Курській області є дестабілізація ситуації в Росії. При цьому анексувати регіон ЗСУ не збираються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
"Ми йдемо в наступ. Мета - розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити свій кордон", - сказав виданню високопоставлений військовий чиновник на умовах анонімності, додавши, що в операції беруть участь "набагато більше" українських військових, ніж 1000, про яку заявляли в РФ, мова йде про "тисячі".
Співрозмовник France24 сказав, що українські війська дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії, і не планують анексувати території, які вони зараз контролюють.
"Немає жодної ідеї анексії... Ми діємо в суворій відповідності до міжнародного права", - сказав він, порівнюючи це з ймовірними порушеннями з боку російських військ на окупованій території.
Відповідаючи на питання, чи було метою захоплення Курської АЕС біля кордону, він сказав наступне.
"Подивимося, як буде розвиватися Курська операція. Ми абсолютно не будемо створювати проблеми для ядерної безпеки. Це ми можемо гарантувати", - сказав він.
Ситуація в Курській області
6 серпня росіяни заявили про "прорив" кордону з боку України у Курській області. Вже шосту добу у прикордонних районах Курської області точаться бойові дії.
Вже з 9 на 10 серпня Росія одразу в трьох прикордонних з Україною областях ввела режим контртерористичної операції. В Інституті вивчення війни вважають, що РФ оголосила КТО, щоб применшити масштаб вторгнення ЗСУ до Курської області.
Додамо, що з даними на 11 серпня, як констатують аналітики, загалом просування вглиб Курської області сповільнилося. Зокрема, російські так звані "воєнкори" заявили про нібито оточення гарнізону у місті Суджа. Детальніше про ситуацію в Курській області на 11 серпня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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